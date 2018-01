63-letnik med izdelovanjem lovske preže po udarcu v glavo padel v jarek z vodo in umrl

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da se je v četrtek nekaj pred 19. uro zvečer pri Vnanjih goricah zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom.

"63-letni moški je zjutraj odšel v gozd, da bi izdelal lovsko prežo. Med žaganjem drevesa z motorno žago je del debla moškega udaril v predel glave. Po udarcu je 63-letnik padel v jarek, napolnjen z vodo, kjer so ga našli mrtvega," je sporočila Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana.

Glede na doslej zbrana obvestila, dogodek nima znakov kaznivega dejanja, je še dodala Ciperle Adlešičeva.

Z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) so sporočili, da so poleg pristojnih služb na kraju dogodka posredovali tudi gasilci PGD Vnanje Gorice, ki so nudili pomoč pri osvetlitvi območja nesreče ter prenosu preminulega do pogrebnega vozila.

Policisti bodo po končani preiskavi o zbranem obvestili pristojno tožilstvo.