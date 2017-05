64-letniku, ki ga preiskujejo zaradi groženj, zasegli orožje, za katerega ni imel dovoljenja

Ljubljanski policisti so opravili hišno preiskavo pri 64-letnemu moškemu, ki je osumljen kaznivega dejanja grožnje. Zasegli so mu pištolo kalibra 7,65 mm s pripadajočim nabojnikom in 13 naboji kalibra 7,65. Ker osumljenec ne poseduje orožnih listin, ga čaka prekrškovni postopek.