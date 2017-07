64-letniku, ki je zadavil svojo ženo, 13 let zapora

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so v petek na 13 let zapora obsodili 64-letnika, ki je oktobra lani v domači hiši v Ljubljani zadavil 61-letno ženo, poroča Dnevnik. Tožilka je zanj sicer predlagala najvišjo možno, 15-letno kazen, predvsem zato, ker ni pokazal obžalovanja. A se je takšna kazen senatu zdela nekoliko prestroga.

"Jaz se kazni ne bojim, samo da bo pravična," je po poročanju časnika pred razglasitvijo sodbe zaradi uboja žene izjavil obsojeni. Ko je izvedel, da so mu prisodili 13 let zapora, ni pokazal posebnih čustev.

Kot so spomnili v Dnevniku, mu je žena nekaj dni prej povedala, da se bo od njega ločila, kar pa ga niti ne bi tako prizadelo, če to ne bi pomenilo tudi delitve v zakonu pridobljenega premoženja. To pa mu je, tako psihiatrična izvedenka, pomenilo več od življenja.

"Bolj kot vsaka kazen vas bo spremljalo to, da ste s tem dejanjem izgubili vso podporo in ljubezen svojih družinskih članov. Ko boste prišli iz zapora, boste premoženje uživali sami. Kar ste storili, vam bo do konca življenja ležalo na duši in o tem lahko razmišljate v zaporu," je 64-letniku po razglasitvi sodbe po poročanju časnika dejala predsednica sodnega senata Sinja Božičnik.

Po uboju sam poklical policijo

Obsojeni je trdil, da se je žena usodnega dne v dnevni sobi pogovarjala po telefonu, nato je skočila nanj, mu psovala mater in grozila, da ga bo ubila. Med glavno obravnavo je dejal, da se mu je takrat zmračilo.

"Sploh ne vem, kako je bilo od udarca do takrat, ko je bila zadavljena. Ne vem, ali se mi je strgal film," se je spraševal. Prej, med preiskavo, se je po pisanju Dnevnika sicer bolje spominjal: da jo je s pestjo najprej udaril po nosu, potem pa zagrabil za vrat in da ga je takrat opraskala. Pa tudi, da jo je držal za vrat 15 do 20 minut in da je nehala dihati. Ko je to videl, je poklical policijo.

Ko sta ga v priporu obiskala sinova - zaradi dedovanja je želel z njima osebno govoriti - jima je dejal, da je mama dobila, kar je zaslužila. "To dokazuje, da ste to želeli in hoteli storiti. Šlo je sicer za hipno, in ne za načrtovano odločitev. Toda za to, da zadaviš človeka z lastnimi rokami, je potrebna kar precejšnja vztrajnost, saj se je pokojna borila za življenje," je po poročanju Dnevnika izjavila sodnica.