72 sadik: 67-letnik in 66-letnica gojila konopljo

(Foto: Policija)

Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so včeraj na podlagi pisne odredbe sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Slovenske Bistrice. Pri preiskavi so našli in zasegli 72 sadik prepovedane droge konoplje in večjo količino že posušenih rastlinskih delcev te rastline, so sporočili s PU Maribor.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, bodo ovadili 67-letnega osumljenca in 66-letno osumljenko.