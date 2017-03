73-letnik po nabrežini v smrt

Mariborski policisti so po prvih zbranih obvestilih ugotovili, da je 73-letni domačin iz Frajhajma zapeljal s ceste po nabrežini in nato v gozd, kjer se je vozilo prevračalo okoli 20 metrov in na koncu na gozdni cesti obstalo na strehi. Voznik je umrl. Obravnavali pa so tudi hudo nesrečo na avtocesti.