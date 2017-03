80-letni Mariborčan, ki so ga našli v Dravi, je umrl zaradi utopitve

Včeraj so sprehajalci na območju mariborskega Lenta v reki Dravi opazili truplo. Reševalci so ga potegnili iz struge, policisti pa so ugotovili, da gre za 80-letnega Mariborčana. V strugi so našli tudi njegovo kolo. "Danes je bila opravljena sodna obdukcija pokojnega, ki je pokazala, da je moški umrl zaradi utopitve," nam je sporočil Miran Šadl, predstavnik mariborskih policistov.

"Do sedaj zbrana obvestila in ugotovitve ogleda kraja nesreče kažejo na to, da je tuja krivda za smrt 80-letnika izključena," je še povedal Šadl. Policisti dogodek obravnavajo kot prometno nesrečo.

Mariborski policisti kljub temu morebitne očividce še vedno prosijo, da "se nam javijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200 in nam pomagajo pojasniti vse okoliščine te nesreče".