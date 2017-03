84-letni prekršar v Italiji prijavljen kot pogrešana oseba

V soboto okoli 12.40 ure se je 84-letni Italijan s fiatom pando pripeljal na mejni prehod Sečovlje. Vozil je po stezi za avtobuse, pri tem pa spregledal spuščeno zapornico in trčil vanjo. Pri tem je zapornico odbilo, da je poškodovala še en osebni avto, je sporočilu za javnost zapisala Anita Leskovec s PU Koper.

A vse to ga ni ustavilo, temveč je z nezmanjšano hitrostjo odpelajl proti Hrvaški. Ker ni ustavil sam, so ga ustavili hrvaški policisti, ki so ga predali slovenskim kolegom. Ti so ugotovili, da mu je preteklo vozniško dovoljenje, zato so mu izdali plačilni nalog.

A to še ni bilo vse. Okoli 21.30 so policisti dobili obvestilo, da od Kala proti Pivki vozi voznik osebnega avtomobila fiat panda, ki naj bi bil pod vplivom alkohola. Voznika so policisti izsledili v Pivki in ugotovili, da gre za istega človeka. Čeprav je deloval zmedeno, alkotest ni pokazal, da bi bil 84-letni voznik vinjen.

Policisti so ugotovili, da je italijanski državljan v Italiji prijavljen kot pogrešana oseba. Moškega so prevzeli v ZD Postojna, ponj pa je prišel sin.