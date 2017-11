84-letnica žrtev treh predrznih tatov

Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je s hudo predrznimi tatovi minule praznike srečala 84-letnica z Gmajne pri Šentjerneju. V torek zvečer so namreč trije storilci na silo vstopili v hišo, ko je bila doma. Vpričo nje so se sprehodili po hiši, ji odnesli denarnico in telefon, da ni mogla poklicati policije, in jo osuplo in prestrašeno zapustili. Do fizičnega stika sicer ni prišlo in je 84-letnica nepoškodovana, so sporočili policisti, ki so bili o tatvini obveščeni šele v sredo zjutraj. Šele takrat je namreč oškodovanka pred hišo našla hišni telefon.

Policisti so opravili ogled kraja tatvine, z zbiranjem obvestil pa nadaljujejo.