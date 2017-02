Pijani vozniki povzročali nesreče, ogrožali varnost. Potnik pod vplivom alkohola grabil za volan avtobusa

Če pijete alkohol, se ne usedite za volan, pozivajo policisti. (Foto: iStock)

Gorenjski policisti so imeli minuli vikend precej opravka s posamezniki, ki so bili pod vplivom alkohola. "V petek popoldne je bil ta nevaren dejavnik sovzrok za nesrečo zaradi neupoštevanja pravil o prednosti v Škofji Loki, v soboto pozno popoldne je bil razlog za nepravilno stran vožnje in prevračanje avtomobila na Bregu ob Savi, v nedeljo ponoči pa je bil prisoten še v prometni nesreči na Laborah," so zapisali na PU Kranj. Kot so poudarili, alkohol v naštetih primerih ni bil malenkosten dejavnik, povzročil je nevarne situacije in zelo prispeval k posledicam.

Pri vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo v Škofji Loki, je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Pri vozniku, ki je bil udeležen v nesreči na Bregu ob Savi so namerili 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku. "Še več pa je pokazal preizkus alkoholiziranosti vozniku v Gorenji vasi, ki je bil iz prometa izločen, preden bi morebiti povzročil nesrečo. Ob rezultatu 1,17 mg/l je ta voznik vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu so bile nameščene odtujene registrske tablice, v postopku pa je kršil še javni red in mir in je bil zato tudi pridržan," je pojasnil Bojan Kos iz PU Kranj. Pijane voznike so gorenjski policisti iz prometa izločili tudi na Bledu, Jesenicah, Kranju in v Radovljici.

Gorenjski policisti so sicer minuli vikend obravnavali 15 prometnih nesreč, ki so se v enem primeru končale s smrtjo kolesarja. Vzroki za nesreče so pretežno povezani s hitrostjo, pravili o prednosti, stranjo oziroma smerjo vožnje in varnostno razdaljo. Vsaki peti nesreči pa je botroval tudi alkohol. Zato policisti voznike znova pozivajo, naj ne vozijo, kadar uživajo alkohol.

Pijan potnik grabil za volan avtobusa

Zaradi alkohola so posredovali tudi na avtobusu. Hrvaški državljan je namreč na avtobusu vpil in razgrajal, med vožnjo pa je zelo oviral tudi voznika avtobusa, ga grabil za roke in volan. Nedostojno pa se je vedel tudi do jeseniških policistov, ki so ga na Hrušici pridržali.

Že v noči iz petka na soboto pa so mariborski policisti ustavili pijanega 27-letnika, ki je po avtocesti iz smeri Šentilja proti Mariboru vozil v nasprotno smer. Ob pomoči številnih voznikov, ki so klicali na 113, so policisti voznika pravočasno ulovili in ustavili ter tako preprečili najhujše. Napihal je štirikratno dovoljeno vrednost. Preizkus je namreč pokazal natanko 1,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

V nedeljo pa je voznik, pri katerem so namerili 0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zletel s ceste in trčil v drevo. V nesreči je umrla njegova 16-letna sopotnica, 20-letnika pa so poškodovanega odpeljali v bolnišnico.