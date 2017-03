Alkoholizirani vozniki tudi ta konec tedna sedli za volane, bežali pred policisti in povzročali nesreče

"Kljub temu, da udeležence cestnega prometa redno opozarjamo, da alkohol ne sodi v promet, je bilo ta konec tedna stanje, kar se tiče alkoholiziranih voznikov v cestnem prometu izredno slabo," so sporočili s PU Celje.

Enega voznika, ki je vozil v času, ko ima "pogojno" dovoljenje za vožnjo, so policisti dobili, ko je znova vozil močno pijan. Alkotest mu je pokazal 1,48 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka oz. skoraj 3 promile.

Eden je vozil s stopnjo alkoholiziranosti 0,74 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka oz. 1,5 promila in policistom najprej ni hotel ustaviti, ustavil je šele, ko so zapeljali za njim in ga dohiteli.

Dva pijana voznika sta povzročila prometni nesreči. Eden je bil traktorist z 1,2 promili alkohola, drugi pa voznik osebnega vozila z 1,5 promili.

42-letna voznica je v soboto, nekaj čez 15. uro, na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem, v blagem desnem ovinku zapeljala naravnost z vozišča in trčila v drevo. V trčenju se je lažje poškodovala. Preizkus alkoholiziranosti pa ji je pokazal koncentracijo 1,42 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Voznica je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja.