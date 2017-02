Bančni uslužbenci prelahko fizično dostopni roparjem?

Štirje ropi bank v dobrem mesecu dni. Zadnji na Celovški v Ljubljani. Zamaskiran in oborožen moški je grozil eni od uslužbenk in od nje zahteval denar. Policija ga še išče. Prav tako še vedno niso našli roparjev, ki so pred dobrim letom filmsko oropali poslovalnico Unicredita na Viču in SKB banko v Bežigrajskih dvorih. Varnostne službe smo vprašali, ali so bančni uslužbenci prelahko fizično dostopni.