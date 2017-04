Belopoltega rasista Roofa obsodili na devet dosmrtnih zapornih kazni

Komaj 23-letni Dylann Roof je ubil devet temnopoltih vernikov, tri pa ranil. (Foto: AP)

23-letni Dylann Roof je pred sodiščem priznal krivdo za pokol devetih temnopoltih vernikov v cerkvi v Charlestonu v Južni Karolini junija 2015, navaja AP. S tem se je končal proces, v katerem je že bil obsojen na smrt, svojci žrtev pa se bodo izognili kalvariji sojenja. Roof se je s priznanjem krivde s tožilstvom pogodil za dosmrtno zaporno kazen.

Roofa so spoznali za krivega v 33 točkah obtožnice, med drugim tudi zaradi zločina iz sovraštva, in ga obsodili na devet dosmrtnih kazni. Desetega januarja letos so belopoletga rasista že obsodili na smrtno kazen. "Še vedno se počutim, kot da sem moral to storiti," je Roof povedal v svojem zagovoru.

Roof je tistega dne vstopil v cerkev, kakšno uro molil skupaj z zbranimi verniki, nato pa je začel streljati. Devet ljudi je ubil, tri pa ranil, nekaj pa naj bi jih pustil pri življenju zato, da povedo, da je pobijal zato, ker sovraži temnopolte. Policija ga je prijela dan po napadu. Roof je skušal že takrat v zameno, da se zvezno tožilstvo odpove smrtni kazni, dejanje priznati, kar pa mu ni uspelo.

Roof bo zdaj svoj preostali čas preživel v zveznem zaporu, kjer bo počakal na izvršitev smrtne obsodbe.