Bik 50-letnika tako hudo poškodoval, da so ga v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Lotil se je tudi sina poškodovanega, soseda in vozila

(Foto: Thinkstock)

Znanih je več podrobnosti včerajšnjega dogajanja v Šmarju pri Jelšah, kjer se je zapletlo, ko so domačini skušali nazaj v ogrado spraviti pobeglega bika.

Kot so sporočili s PU Celje, je bik pri tem napadel 50-letnega domačina, ga podrl na tla, nabodel in potiskal po tleh. Napade bika je hotel preprečiti 30-letni sin, ki ga je bik prav tako napadel in poškodoval.

Ženi hudo poškodovanega 50-letnika in sinu je poškodovanega nato uspelo s traktorjem rešiti pred pobesnelim bikom.

Bik je nato z rogovjem poškodoval osebno vozilo, napadel pa je tudi soseda, ki ga na srečo ni poškodoval.

Ker je podivjani bik nato še na dovozni cesti onemogočal dostop reševalni ekipi

in se zaganjal v vozilo, je veterinarska inšpektorica izdala ustno odločbo, da se bika ustreli.

Hudo poškodovanega 50-letnika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, njegovemu sinu pa so pomoč zaradi lažjih poškodb nudili v celjski bolnišnici.