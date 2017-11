Bivši mariborski politik zatrjuje, da se ni ukvarjal s trgovino z ljudmi, ampak da mu 'nekdo nagaja'

(Foto: Thinkstock)

Nekdanji mariborski politik in podjetnik Gregor Jager, ki se je znašel v središču torkove hišne preiskave zaradi suma trgovine z ljudmi, je danes sklical k sebi novinarje in zavrnil vse očitke. Kot je dejal, je sam vedno posloval zakonito, z domnevno prostitucijo, ki naj bi jo izvajali v prostorih v njegovi lasti, pa da nima nobene zveze.

Na Policijski upravi Maribor bodo podrobnosti omenjene preiskave predstavili javnosti v petek. Zaenkrat so sporočili le, da so mariborski kriminalisti v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi identificirali 56 žrtev trgovine z ljudmi.

Po poročanju časnika Večer so se torkove hišne preiskave nanašale na posle v zdaj že zaprti hiši erotike v Melju. Preiskave naj bi potekale tudi v Avstriji, od koder naj bi prihajal glavni organizator domnevnega nezakonitega početja.

Upravljavci hiše erotike so prostore v Melju najeli od podjetja AG tim, katerega polovični lastnik je Jager. Kriminalisti so po pisanju Večera prepričani, da je bil v združbo, ki je organizirala trgovino z ljudmi, vpleten tudi Jager, ki se je v preteklosti v Mariboru potegoval celo za županski stolček.

Jager je v današnji izjavi za medije povedal, da je AG tim oddal prostore v najem družbi iz Avstrije z notarsko overjeno pogodbo, v kateri je navedeno, da mora ta urediti svoje poslovanje v skladu s slovensko zakonodajo. Drugih kontaktov naj ne bi imel z njimi, kot najemodajalec pa ne more odgovarjati za to, kaj se je dogajalo v teh prostorih. "Nihče mi ne more očitati, da sem imel karkoli s tem. Z nikomer nisem imel kontakta, večine nisem poznal," je zatrdil.

Zavrnil je tudi očitke, da naj bi njegova družba Jagger pomagala pri nezakoniti preselitvi delavcev iz tretjih držav v Evropsko unijo. Kot je dejal, so za varilce s Kitajske in iz Bangladeša pridobili vsa potrebna dovoljenja in s tem tudi omogočili sledljivost njihovega gibanja. "To je generalna neumnost in totalno nepoznavanje evropske zakonodaje," je odgovoril na očitke in spomnil, da v EU velja prosti pretok ljudi. Novinarjem je tudi pokazal dokumente, ki so jih urejali za te delavce.

Jager je izrazil ogorčenje, ker je že dlje časa tarča različnih preiskav, nazadnje v povezavi z domnevnimi nepravilnostmi pri oddaji posla Elektra Maribor, ki jih trenutno obravnavajo na sodišču. "Mislim, da sem s pričami in drugimi dokazi dokazal, da je bilo to, kar smo takrat delali, absolutno zakonito," je povedal.

Za razliko od takratnih preiskav se je tokrat odločil, da stopi pred javnost že ob izbruhu afere, da opozori, "da določeni ljudje delajo katastrofalne napake in se ne zavedajo, da s tem povzročajo katastrofalne posledice". "Nekdo mi nagaja že leta in zdaj imam tega dovolj," je zatrdil.