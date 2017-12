Bosanski državljan med prtljago skril 36 ročnih bomb in več pištol

Moški je med prtljago skril kar 36 bomb stare jugoslovanske izdelave. (Foto: iStock)

Mariborski kriminalisti so konec tedna na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje obravnavali kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Ob tem so zasegli tudi več kosov orožja.



Več o kriminalistični preiskavi tega kaznivega dejanja, v katero so vključili tudi varnostne organe drugih držav, je pojasnil Andrej Kolbl, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor.

Na MP Gruškovje je v soboto pripeljal avtobus danskih registrskih številk, na katerem so bili bosanski potniki, ki so bili namenjeni na Švedsko. Med kontrolo prtljage z rentgensko napravo so pri državljanu BiH odkrili več kosov orožja. Zasegli so mu 36 bomb, od tega 35 tipa M-75 in eno bombo modela M-52. Prav tako so pri njemu zasegli sedem pištol različnih kalibrov in strelivo zanje.

V posebni torbi, ki jo je pustil pred avtobusom, ker se je najverjetneje ustrašil mejne kontrole, pa je bilo še več kosov orožja, ki so ga prav tako zasegli kriminalisti. V akciji so posredovali tudi bombni tehniki, ki so bili poklicani na mejni prehod, da bi zavarovali območje in ljudi, ki so se takrat zadrževali tam.

55-letnemu moškemu so odvzeli prostost. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku, pa je le-ta zanj odredil pripor. Kot predvideva policija, je ta zaseg del trgovine z orožjem, ki poteka tudi prek našega ozemlja v smeri z juga in vzhoda na zahod in sever Evrope. Največji zaseg do sedaj je bil zaseg 52 ročnih granat, so opozorili policisti, ki so o zasegu, kot tudi načinu tihotapljenja obvestili tuje organe.