Brazilski policisti razbili mednarodno mrežo trgovine z ljudmi, med aretiranimi naj bi bili tudi trije Slovenci

Brazilski policisti so v Fortalezi pred tednom dni razbili mednarodno mrežo trgovine z ljudmi, v katero so po poročanju tamkajšnjih medijev vpleteni tudi slovenski državljani.

V operaciji, ki so jo poimenovali Marguerita, je sodelovalo 91 policistov in kriminalistov, ki so po odredbi sodišča v zvezni državi Ceara opravili 13 hišnih preiskav, 13 aretacij, dve začasni pridržanji in 18 prepovedi vožnje. Med osumljenci je tudi pet tujih državljanov, od tega trije Slovenci in dva Italijana, poroča brazilski Globo.com.

Ženske vozili v Slovenijo in Italijo

Člani kriminalne združbe so po podatkih brazilske policije osumljeni, da so ženske iz Ceare, Bahie, Minas Geraisa in Sao Paula vozili v Italijo in Slovenijo, kjer so jih izkoriščali za nudenje spolnih uslug. Združba je bila dobro organizirana in razdeljena na ljudi, ki so žrtve iskali, jih novačili, skrbeli za njihov lokalni in mednarodni prevoz, jim nudili prenočišča ter jih silili v prostitucijo.

Brazilski mediji poročajo tudi, da so tamkajšnjim policistom pomagali tudi italijanski in slovenski kolegi. Akcijo so poimenovali po nočnem klubu v Novi Gorici, kamor naj bi te ženske vozili.

Za prostitucijo – izkoriščanje ranljivih žrtev, ki verjamejo, da bodo v tujini dobile spodobno službo, v resnici pa jih čaka ponižujoče in nelegalno delo – pranje denarja in organiziran kriminal osumljencem grozi do 25 let zapora.

GPU: Zaenkrat lahko potrdimo le, da poteka izmenjava podatkov

Na Generalni policijski upravi (GPU) so za 24ur.com pojasnili, da je slovenska policija pred leti zaznala večjo prisotnost brazilskih deklet na območju Nove Gorice. "Takrat je bilo ugotovljeno, da je imela večina deklet urejen status v drugih državah EU, le manjšem delu pa so bile zaposlene kot plesalke pri slovenskih delodajalcih. Zaradi suma zlorabe prostitucije ali trgovine z ljudmi je takrat slovenska policija posredovala ugotovitve z zaprosilom po dopolnitvi njihovih ugotovitev brazilskim varnostnim organom. Brazilski varnostni organi so naše ugotovitve nadgradili in pričeli s preiskavo v Braziliji ter pri tem identificirali ključne akterje kaznivega dejanja," je zapisal tiskovni predstavnik Drago Menegalija.

"Zaenkrat vam lahko potrdimo le, da poteka izmenjava podatkov znotraj mednarodnega policijskega sodelovanja, na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, pa vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovora," je še dodal.

V Sloveniji lani 47 žrtev trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je svetovni družbeni problem, katerega razsežnosti presegajo nacionalno in področno umestitev. Gre za hudo kaznivo dejanje, pogosto storjeno s strani organiziranih kriminalnih združb, vse pogosteje pa se trgovina z ljudmi obravnava tudi iz vidika kratenja temeljnih človekovih pravic in dostojanstva žrtvam trgovanja.

V Sloveniji je bilo po podatkih Ministrstva za notranje zadeve od leta 2010 identificiranih 161 žrtev trgovine z ljudmi, od tega 47 samo lani.