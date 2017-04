Britanec v Ankaranu se je zaletel v parkirani avtomobil in pobegnil, policisti so ga izsledili in prisilno pridržali

V torek zvečer se je v Ankaranu dogajala prava mala drama. Nekaj minut pred pol deveto zvečer so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči, ki jo je zakrivil 40-letni državljan Velike Britanije.

"Policisti so na kraju ugotovili, da je 40-letni državljan Velike Britanije z osebnim avtomobilom trčil v parkirani osebni avto 20-letnega domačina, nato pa je s kraja zbežal," je sporočila Anita Leskovec iz Policijske uprave Koper. Britanca so izsledili pred avtocesto, vozniku pa je bil na kraju odrejen preizkus alkoholiziranosti. "Tega je odločno odklonil. Zaradi zagotovitve prisotnosti na sodišču, so mu odvzeli prostost. Pri tem se je upiral, zato so uporabili prisilna sredstva," je še povedala predstavnica koprske policije.