Celjski policisti pridržali tri preprodajalce s kokainom, gre za del širše kriminalne združbe

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je v četrtek na območju Celja, Ljubljane in Kranja potekala izvedba več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj povezanih s prometom s prepovedanimi drogami. Celjski kriminalisti so v sodelovanju s policisti trem osebam odvzeli prostost.

Gre za 51-letnega državljana Bosne in Hercegovine z območja Celja ter 43

in 33 let stara moška, slovenska državljana, doma iz Ljubljane in Celja, je sporočila Milena Trbulin s PU Celje.



Kriminalisti so preiskavo izvajali na podlagi obvestil in v sodelovanju s

tujimi varnostnimi ter pravosodnimi organi, predvsem z organi republike Italije. Z različnimi preiskovalnimi aktivnostmi, tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ki so potekali od sredine lanskega leta, so ugotovili, da so osumljeni sodelovali v širše organizirani kriminalni združbi, ki je delovala na širšem evropskem prostoru ter bila

organizirana za transport in preprodajo prepovedanih drog, predvsem kokaina.

Preprodaja kokaina (Foto: Thinkstock)





Osumljeni so med drugimi sodelovali tudi pri nabavi in transportu približno 47 kilogramov prepovedane droge kokain, ki je bila slovenskemu državljanu maja lani zasežena v Milanu v Italiji. Po dostopnih podatkih je takrat aretirani slovenski državljan zaradi vpletenosti v kaznivo dejanje že obsojen na 8 letno zaporno kazen, je dodala Trbulinova.



Policisti so ugotovili še, da je bila prepovedana droga, ki je bila zasežena v

Italiji, namenjena v Slovenijo.



Osumljene bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po členu 186/I,

III Kazenskega zakonika (KZ-1). Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od

pet do 15 let zapora. Obravnavane bodo policisti najverjetneje danes privedli k

preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, so še sporočili s PU Celje.