Celjski policisti v le treh urah nadzora našteli 62 kršitev pešcev

Pešci pogosto kršijo cestno prometne predpise, ugotavljajo celjski policisti. (Foto: Thinkstock)

Celjski policisti so v četrtek med osmo in enajsto uro na celotnem območju PU Celje izvajali poostren nadzor, katerega poudarek je bil na na ugotavljanju kršitev pešcev in voznikov do pešcev.

V nadzoru so zaznali 16 kršitev voznikov do pešcev in 62 kršitev pešcev. 49 kršiteljem so izdali plačilne naloge, ostale pa opozorili.

V nadzoru pa so policisti ugotovili še več drugih kršitev. V 14 primerih je šlo za neuporabo varnostnega pasu. Sedem kršiteljev so oglobili, sedem opozorili. V 13 primerih so zaznali nepravilno uporabo mobilnega telefona, kršiteljem so izdal devet plačilnih nalogov. Dvema voznikoma, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj, so zasegli vozili.

"Pešce, ki so najranljivejši udeleženci v cestnem prometu, poleg spoštovanja prometnih predpisov, še posebej opozarjamo, naj z odsevnimi predmeti poskrbijo za svojo vidnost. Ta je v teh jesenskih dneh, ko so dnevi krajši, še posebej pomembna," so zapisali policisti.