Češka žirokopterja strmoglavila na težko dostopnem terenu 

Žirokopter (fotografija je simbolična). (Foto: Reuters)

V torek okoli 18. ure so reševalne službe, kot smo že poročali, obvestili o dveh nesrečah žirokopterjev na hribu Črni rob v občini Idrija in hribu Hoje (Kovk v občini Ajdovščina). Razdalja med nesrečama je bila približno 1,9 kilometra zračne linije.

Idrijski in ajdovski policisti so s pomočjo domačinov in drugih reševalnih služb (od gasilcev, pripadnikov gorske reševalne službe do reševalcev nujne medicinske pomoči) našli kraja obeh letalskih nesreč čeških državljanov. Nesreči sta se zgodili zaradi slabih vremenskih razmer - nizke oblačnosti, megle in burje, je potrdil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.

Padle letalce klicali, da so jih našli

V akciji je skupno delovalo 34 ljudi, med njimi člani PGD Idrija in Črni Vrh ter gorski reševalci Tolmin.

Božnik je pojasnil, da so se na kraj prve nesreče na območju Črnega roba odpravili idrijski policisti, ki so odšli do naselja Zadlog in nato nadaljevali pot proti Mala Gora – Kovk in nato nadaljevali peš po gozdni vlaki, ki vodi strmo navkreber proti Črnemu robu.

Med hojo so policisti glasno pozivali in skušali vzpostaviti stik s ponesrečenimi, saj niso imeli natančne lokacije, kje so strmoglavili. K sreči so že po petih minutah klicanja slišali povratne klice visoko na gozdnem pobočju. Iskanje je po besedah Božnika potekalo po težko prehodnem gozdnem terenu.

Udeleženca nesreče, 56-letno žensko in 61-letnega moškega, češka zakonca, so policisti in reševalci našli na strmem pobočju Črnega roba, k sreči pa sta bila nepoškodovana.

Vzleteli so na Češkem, v Sloveniji se je zapletlo

Dva od petih žirokopterjev sta pristala na letališču Ajdovščina.

Policisti so v preiskavi ugotovili, da sta češka državljana letela v skupini desetih oseb, ki so v torek vzleteli v kraju Kunovice na Češkem. Leteli so v parih (po dve osebi) s petimi zrakoplovi, med potjo so imeli krajši postanek.

Med preletom goratega območja med Idrijo in Ajdovščino pa so nenadoma prileteli v gosto meglo, kjer je bila vidljivost skoraj nična in zaradi takšnih pogojev niso imeli ustreznega pregleda nad okolico.

Zaradi tega sta se zakonca z helikopterjem zaletela v zgodnji del krošnje drevesa na strmem gozdnem pobočju, zrakoplov pa je kontrolirano padel na tla, kar je verjetno ključno, da sta udeleženca preživela.

Božnik je nadaljeval, da sta ponesrečenca nemudoma obvestila vodjo odprave, ta pa je obvestil pristojne službe za pomoč in reševanje. A istočasno se je zgodila tudi nesreča njunih kolegov na drugem hribu.



Žirokopter padel tudi na hrib Hoje

Policija, ki nadaljuje s preiskavo, čeprav so tujo krivdo že izključili, je o nesrečah obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč.

Tudi za to nesrečo je bilo krivo slabo vreme. 63-letni pilot in 47-letni sopotnik sta strmoglavila na hribu Hoje (Kovk) na Ajdovskem. Policija je ugotovila, da je češka odprava žirokopterjev v torek zjutraj poletela z letališča v Murski Soboti, zvečer so dosegli Trnovski gost, kjer pa jih je pričakala gosta megla.

63-letni pilot je zaradi megle znižal višino letenja in ravno tako kot prejšnji zrakoplov zadel drevesa. Po trčenju je zračno plovilo padlo na tla na strmem pobočju hriba, omenjen pilot in sopotnik pa sta zrakoplov zapustila in nato v neposredni bližini počakala na reševalce.

Oba udeleženca druge letalske nesreče sta utrpela telesne poškodbe, pilot ima poškodovan prsni koš, sopotnik pa desno nogo. Prvo pomoč so jima na kraju nudili pripadniki GRS iz Ajdovščine in gasilci GRC Ajdovščina, nato pa so ju na kraju zdravniško oskrbeli reševalci NMP Ajdovščina. Odpeljali so ju v šempetrsko bolnišnico.