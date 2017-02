V čelnem trčenju v Ljubljani lažje poškodovana oba voznika

Malo po 6. uri zjutraj se je na Celovški cesti proti Mednem zgodila prometna nesreča, v kateri sta čelno trčili dve osebni vozili.

"Voznik osebnega avtomobila Ford C-Max je vozil iz smeri Mednega proti Ljubljani in zapeljal na levo smerno vozišče, pri tem pa z levim delom trčil v varovalno ograjo, nato pa je odvil v desno ter s sprednjo desno stranjo vozila trčil v vozilo Renault Kangoo, ki je takrat iz smeri Ljubljane pravilno pripeljalo po nasprotni strani," so sporočili iz PU Ljubljana.

Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in nudili pomoč reševalcem.

V nesreči sta bila oba voznika lažje telesno poškodovana, z reševalnim vozilom pa so ju odpeljali v ljubljanski klinični center. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog. V nesreči je nastalo za približno 16 tisoč evrov materialne škode.

Cesta Ljubljana-Medvode je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pri Stanežičah zaprta. Zaradi jutranje prometne konice pa sta nastala zastoja v obe smeri.

Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno, poudarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila.

Zapore zaradi del

V Vuhredu je zaradi rekonstrukcije mostu čez Dravo popolna zapora ceste Radlje ob Dravi-Ribnica na Pohorju, obvoz je urejen.

V Postojni je na Ljubljanski cesti zaradi izgradnje komunalne infrastrukture popolna zapora ceste Postojna-Ravbarkomanda, obvoz je po lokalnih cestah.

V Plavah je zaradi sanacije mostu popolna zapora ceste Plave-Gonjače, obvoz je urejen.

V Selah pri Volčah je zaradi gradnje nadomestnega mostu popolna zapora ceste Nova Gorica-Tolmin, promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.

Na Kozini je na Bazoviški cesti zaradi izvedbe hodnika za pešce in krožišča popolna zapora ceste Kozina-Starod, obvoz je urejen.

Več informacij o trenutnem stanju na cestah preberite na strani Prometno-informacijskega centra.