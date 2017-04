Ceste terjale novo življenje, motorist umrl po trčenju z avtomobilom

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da se je okrog 17. ure na glavni cesti na glavni cesti Maribor-Dravograd ob ob Hidroelektrarni Fala izven naselja Zgornji Boč zgodila prometna nesreča.

Kot je povedala Anita Kovačič Čelofiga s PU Maribor sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist, slednji je zaradi hudih poškodb umrl.

Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je motorno kolo pri trčenju zagorelo. Gasilci Gasilske brigade Maribor in PGD Radlje ob Dravi so požar pogasili, na vozilih odklopili akumulatorja in počistili razlite nevarne tekočine ter pomagali reševalcem NMP Maribor.

Ogled kraja prometne nesrece še poteka, na kraj ‎sta že namenjena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.