Črn vikend na slovenskih cestah - pod Lubnikom umrla voznik in sopotnik, pri Ljubnem 32-letnica

Z Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) so sporočili, da so slovenske ceste vzele tri življenja.

Do 1. oktobra je v prometnih nesrečah pri nas ugasnilo že 85 življenj.

Ob 21.10 je na cesti Ljubno-Luče pri naselju Savina v občini Ljubno namreč prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Poškodovane so bile tri osebe, ena je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka.

Nesreča se je zgodila, ko je 25-letni voznik osebnega avtomobila vozil v smeri proti Lučam, pri tem pa v desnem nepreglednem ovinku zapeljal v levo, kjer je trčil v osebni avtomobil, ki ga je v nasprotni smeri pravilno pripeljala 32-letna voznica. V trčenju je 32-letna voznica zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, njena 21-letna sopotnica in 25-letni voznik pa sta bila hudo telesno poškodovana.

Pri nesreči so posredovali gasilci PGD Nazarje, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščene osebe iz vozila, pa tudi posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, razsvetljevali okolico nesreče ter nudili vso potrebno pomoč reševalcem in policiji.

Obe poškodovani osebi so z reševalnimi vozili NMP Mozirje in NMP Velenje prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, so še zapisali na spletni strani URSZR.

Pod Lubnikom sta v gozdu umrli dve osebi. (Foto: Thinkstock)

Črno soboto so doživeli tudi na Gorenjskem.

Bojan Kos s Policijske uprave (PU) Kranj je povedal, da se je v soboto ob 19.13 zgodila prometna nesreča na gozdni cesti na strmem in z gozdom poraščenem pobočju Lubnika pri Škofji Loki. "Voznik je s terenskim vozilom s ceste zapeljal na ozko čistino pod cesto ter se z vozilom nekaj časa prevračal. Kot za zdaj kažejo okoliščine, je voznik zapeljal preblizu roba ceste, med prevračanjem pa sta iz vozila padla tako sopotnik kot voznik. Oba sta zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla."

Na kraju dogodka so posredovali gasilci PGD Škofja Loka, gorski reševalci GRS Škofja Loka, ki so prenesli pokojnika do ceste in ju predali pogrebni službi, reševalci NMP Škofja Lokater policisti.

Policisti sicer nesrečo obravnavajo kot dogodek in ne kot prometno nesrečo, je še dodal Kos. Trenutno zbirajo obvestila, z ugotovitvami pa bodo seznanili tudi pristojno državno tožilstvo.

Po statistiki Zavoda za varno pot je v letošnjem letu do 1. oktobra 2017 v Sloveniji zaradi posledic prometne nesreče ugasnilo 85 življenj.