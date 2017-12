Po tragediji slovenskih turnih smučarjev v Avstriji: zaščitna oprema ni zagotovilo za življenje

Zunaj urejenih prog preži nevarnost, so včeraj avstrijski gorski reševalci zapisali na Facebooku. Le nekaj ur kasneje so morali na delo. In posredovanje v Visokih Turah na Solnograškem se kljub požrtvovalnemu delu reševalcev ni srečno končalo, saj je poškodovani Slovenec nekaj ur kasneje v bolnišnici umrl.

Zgodila se je družinska tragedija, so danes zapisali pri avstrijskem Kronen Zeitungu, kjer opisujejo, kaj se je včeraj okoli dveh dogajalo na pobočju 2382 metrov visokega vrha Zehnerkarspitze. Dva očeta in trije sinovi so si kljub opozorilom, da pretijo snežni plazovi, zaželeli turne smuke, ki pa se je že kmalu po startu sprevrgla v tragedijo, saj so sprožili 400 metrov dolgo snežno gmoto.

Ta je zajela dva smučarja. 50-letnega moškega je delno zasulo, 21-letnega sina popolnoma. Preostala trojica je takoj začela iskati ponesrečena kolega, le deset minut kasneje je pristal policijski helikopter in kmalu za njim še helikopter reševalcev.

21-letnika so takoj potem, ko so ga rešili iz snega, začeli oživljati, nato pa so oba poškodovana odpeljali s helikopterjem. Očeta v Schwarzach, sina pa v Salzburg. Slednji je nekaj ur kasneje izgubil boj za življenje.

Kot piše krone.at, je bila skupina sicer dobro opremljena. Z lavinskimi žolnami in zračnimi blazinami, vendar se blazina naj ne bi sprožila.

V reševanje so bili sicer vključeni štirje gorski policisti, osem gorskih reševalcev in trije gasilci.

Avstrijski gorski reševalci so medtem na družbenih omrežjih delili novico o smrti mladega Slovenca. Ob sočutnih komentarjih je mnogo takšnih, ki ne morejo razumeti, zakaj je skupina smučala, čeprav je bilo izdano opozorilo pred plazovi. Vse tiste, ki menijo, da je v takšnih razmerah dovolj, da gre smučar na pot dovolj dobro opremljen, pa opozarjajo - zaščitna oprema ni garancija za življenje.

V Avstriji je sicer včeraj v težave zašla še ena skupina slovenskih turnih smučarjev, a se je dogajanje na ledeniku Mölltaler na srečo končalo brez hujših posledic.