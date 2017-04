Na dolenjski avtocesti voznik izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil, promet poteka zgolj po odstavnem pasu

Na dolenjski avtocesti se je nekaj po 15.uri zgodila prometna nesreča, zato je bil del avtoceste med Smednikom in Drnovim v smeri proti Obrežju zaprt. Avtocesto so po eni uri ponovno odprli, promet poteka po odstavnem pasu. Vozni in prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostajata zaprta.

V nesreči je bilo udeleženo eno osebno vozilo, so nam pojasnili na PU Novo mesto. Voznik je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil, pri tem po prvih podatkih nihče ni bil poškodovan.

Nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Smednik-Kostanjevica-Drnovo.