Delničarje družbe naj bi oškodovala za več kot 15 milijonov evrov 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so včeraj, v sodelovanju s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, na območju Celja, Maribora in Ljubljane opravili deset hišnih in eno osebno preiskavo.

Po neuradnih informacijah STA gre za Thermano Laško.

Potekale so tako v zasebnih kot poslovnih prostorih, iskali so sledi kaznivega dejanja oziroma predmete, pomembne za kazenski postopek, so pojasnili na PU Celje.

Kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ki se je odvijal od 15. julija 2013. Kaznivega dejanja sta osumljeni dve osebi v gospodarski družbi z območja PU Celje.

Po pojasnilih policije sta naročila cenitev družbe, da bi tako oslabila njeno vrednost, tako sta ustvarila ''umetne'' pogoje za insolventnost in posledično prisilno poravnavo. V nadaljevanju, tako policija, sta predlagala kot enega izmed ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja, da bo v osnovni kapital družbe konvertiran ustrezen delež terjatev upnikov, vse z namenom spremembe lastniške strukture družbe oziroma oškodovanja dotedanjih delničarjev.

S cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava sta delničarje družbe oškodovala za ves vložek oziroma pravice iz njihovih delnic, tako lastniške kot upravljavske, ki znaša nominalno prek 15 milijonov evrov.

Kriminalisti so opravili hišne in osebne preiskave v matični družbi, revizijski hiši in drugih deležnikih postopka. Nobeni osebi niso odvzeli prostosti.

Glede na količino zaseženih stvari ter glede na druge okoliščine policisti predvidevajo, da bo preiskava trajala še kar nekaj časa.