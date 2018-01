Ženska, ki je rodila in dečka pustila v centru varne vožnje, postala sumljiva zaradi svojega vedenja

Mlajša ženska z območja Celja se je v soboto dopoldne udeležila tečaja varne vožnje, je pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje Milan Vogrinec. Na Vransko je prišla skupaj s prijateljem, po podatkih policije naj bi bil njen partner, ni pa znano, ali je tudi oče otroka.

Že takoj, ko je pristopila k tečaju, so inštruktorji ugotovili, da njeno psiho-fizično stanje ni bilo dobro, zato so ji svetovali, da se ga udeleži drugič, a je vztrajala, da bo tečaj opravila. "Zaradi njenega neobičajnega obnašanja so postali inštruktorji pozorni," je dejal Vogrinec.

Dekle se je veliko zadrževalo v toaletnih prostorih. Čistilka, hišnik in inštruktor so nato kmalu po tem, ko je zapustila stranišče, vstopili v toaletne prostore, kjer so našli novorojenčka. Inštruktor je otroka takoj začel oživljati, poklicali pa so tudi pomoč.

Policisti so takoj začeli z iskanjem mlajšega dekleta in mlajšega fanta, ju izsledili nedaleč od centra ter pridržali. Pridržanje za mater so prekinili, saj je potrebovala zdravniško pomoč. Tako mama kot njen partner sta že doma, saj ni več razlogov za pridržanje.

Šlo naj bi za normalen porod, fantek je bil donošen, so še pojasnili na policiji.

Z reševalnim vozilom so otroka odpeljali v pediatrični urgentni center celjske bolnišnice, kjer so ugotovili, da je bilo otrokovo življenje ogroženo. Zdravniki so novorojenčka uspeli stabilizirati, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer so mu nudili nadaljnjo oskrbo.

Vloge partnerja še ne poznamo. Ali je sodeloval ali pa se samo znašel tam, še ugotavljamo," je še dodal Vogrinec. Zoper dekle, ki sicer ni mladoletno, bodo podali kazensko ovadbo zaradi poskusa detomora.