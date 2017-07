Voznik, ki je na Celovški do smrti zbil 20-letno kolesarko, krivde ne priznava

Na sodišče je pred sodnika danes prvič stopil 21-letnik, ki naj bi po Celovški divjal s 120 kilometri na uro in do smrti povozil 20-letno kolesarko. Njegova kartoteka je polna prometnih prekrškov, uradno je brez službe, z delom na črno zasluži do 500 evrov, ima pa novega audia Q7. Krivde ni priznal.