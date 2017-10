Divjega voznika ustavil šele stinger, med poskusom pobega pa je odvrgel še drogo

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota in Postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so okrog 1. ure v naselju Polana med opravljanjem kontrole cestnega prometa poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke opel corsa, a neuspešno.

(Foto: Miro Majcen)

Voznik, ki je vozil v smeri naselja Predanovci, ukazov policistov (ustavljanja z modrimi lučmi in sirenami) ni upošteval, zato so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje – stinger. Kljub temu je voznik še naprej nadaljeval z vožnjo in se čez nekaj časa zaradi izpraznjenih pnevmatik zaustavil na sredini vozišča. Voznik in sopotnik sta stekla iz vozila in poskušala pobegniti, a so policisti oba prijeli.

Med postopkom so policisti ugotovili, da 30-letni voznik osebnega avtomobila ne poseduje vozniškega dovoljenja, vozilo ni bilo registrirano in registrske tablice so pripadale drugemu vozilu. Med postopkom sta bila v bližini najdena tudi dva zavojčka konoplje (123 gramov), ki sta ju voznik in sopotnik odvrgla.

Zoper voznika so odredili strokovni pregled, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so mu zasegli avtomobil. Zaradi storjenih prekrškov cestno prometnih predpisov bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Oba osumljena sta bila pridržana. Zoper njiju bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s PU Murska Sobota.