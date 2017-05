Do leta 2048 bo Jadran ostal brez rib

Napovedi so še temnejše za naše Jadransko morje, kateremu grozi izumrtje celotne ribje populacije do leta 2048, če se bodo nadaljevale slabe prakse ribolova, ki niso trajnostne.

Da bi zaustavil ta destruktivni trend je WWF začel projekt Fish Forward, ki ga financira Evropska unija. Slovenija je ena od 11 držav, kjer se izvaja projekt, skupaj z Bolgarijo, Nemčijo, Francijo, Grčijo, Italijo, Avstrijo, Portugalsko, Romunijo, Hrvaško in Španijo. S 23 odstotki je EU ena glavnih uvoznic rib in drugih proizvodov iz ribištva na svetu, kar polovica tega uvoza pa prihaja iz držav v razvoju.

Projekt je začet z namenom, da se v javnosti dvigne ozaveščenosti o nakupu rib, ujetih iz trajnostnih virov ter da potrošniki s svojimi dejanji neposredno prispevajo k odgovornemu uživanju rib in globalnemu ekološkemu ravnovesju.

Glavni cilji projekta:

- Izboljšati razumevanje med potrošniki o potrebi nakupa in izbire trajnostnih proizvodov iz ribištva

- S primeri iz resničnega življenja predstaviti način življenja ribiških skupnosti v državah v razvoju

- Motivirati in svetovati maloprodajnemu sektorju pri nabavi in dobavi trajnostnih in odgovorno proizvedenih ribiških proizvodov v svoji ponudbi

- Predlagati spremembe v zakonodaji za podporo odgovornih praks v ribištvu

- Izdelava znanstvenih študij

Za dosego teh ciljev so doslej bili sprejeti številni konkretni ukrepi. V sklopu projekta se izvaja kampanja »Ugly Fish« (Grda riba), ki se ji je pridružilo več znanih osebnosti kot so Leonardo Di Caprio, Andy Murray, Leona Lewis in Jared Leto.

Poleg Kampanje »Ugly Fish« je na voljo tudi spletna stran www.kateroribokupiti.si , kjer lahko vsak dobi informacije, kaj konkretno lahko stori in katere ribe na kupuje, da bi prispeval k ohranjanju staležev rib. Na strani pa so tudi številni zanimivi recepti, informacije in nasveti. Pomembno je vedeti, da legalen ribolov ni vedno trajnosten, da pa bi se prepričali, da kupujete ribe iz trajnostnega vzgoja ali vira, je potrebno izbrati izdelke z ustreznimi certifikati in nalepkami.

WWF ADRIA OPOZARJA: DO LETA 2048 BO JADRAN OSTAL BREZ RIB

Ribolov je dosegel svoj maksimum. Z objavo poročila WWF o prihodnosti svetovnih staležev rib, je postalo jasno, da je čas, da se morajo sprejeti odločni koraki za obnovo ribjih populacij v svetovnih morjih in oceanih. Poročilo kaže, da si do leta 2050 več milijonov ljudi po vsem svetu ne bo moglo privoščiti ali dostopati do rib in ribiških proizvodov, ki so pomemben vir hrane in beljakovin. Napovedi so še temnejše za naše Jadransko morje, kateremu grozi izumrtje celotne ribje populacije do leta 2048, če se bodo nadaljevale slabe prakse ribolova, ki niso trajnostne.

Da bi preprečili to apokaliptično prihodnost je WWF leta 2015 začel projekt »Fish Forward«, ki se izvaja v 11 državah članicah EU. Cilj projekta je ozaveščanje potrošnikov o problemih in posledicah netrajnostnega ribolova. Če se bo sedanji destruktivni trend netrajnostnega ribolova nadaljeval, je le še vprašanje časa, ko bomo o ribah govorili kot o izumrlih vrstah.

Samo z nakupom ustreznih rib lahko obnovimo staleže rib in ohranimo raznovrstnost svetovnih morij. Vsak potrošnik lahko z zavestnim in odgovornim izborom ribiških proizvodov prispeva k preprečevanju prekomernega lovljenja rib.

Zahodna Evropa za proizvode iz trajnostnega ribolova uporablja certifikat MSC (Marine Stewardship Council), WWF pa je dejavno vključen v proces spodbujanja certificiranja v celotnem Sredozemlju, vključno z Jadranskim morjem.

Kako torej prepoznati izdelke iz trajnostnega ribolova?

WWF Adria je pripravila praktični vodnik za pravilno izbiro rib »Zgodbe izza vašega krožnika«, ki je na voljo na www.kateroribokupiti.si .

Izberimo trajnostno, saj je od nas samih odvisno koliko bo rib v morju in na naših krožnikih!

Naročnik oglasa je WWF Adria.