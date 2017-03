Do tal pogorel hlev, v katerem so bili zajci, piščanci in kanarčki

V naselju Zimica v občini Duplek je okoli 4. ure zjutraj v hlevu ob stanovanjski hiši izbruhnil požar. Hlev, ki je velik približno 50 kvadratnih metrov, je v celoti zgorel. V njem so bile med požarom tudi živali. 10 zajcev, 12 piščancev in 20 kanarčkov je poginilo, so sporočili iz PU Maribor.

Na kraju so posredovali gasilci GB Maribor, PGD Korena in Dvorjane.

Materialna škoda znaša približno 12 tisoč evrov.

Policisti, ki so opravili ogled kraja, so ugotovili, da je zagorela pregreta grelna žarnica. Z njo so ogrevali hlev oziroma živali v njem. O svojih ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo.