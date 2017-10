Domači navijači hoteli obračunati z gostujočimi, a ko so sprevideli premoč gostov, so se razbežali

Nogometno tekmo med NK Maribor in Liverpool FC si je na stadionu Ljudski vrt v Mariboru sinoči po podatkih policistov ogledalo okoli 12.500 gledalcev.

Od tega je bilo okoli 2000 navijačev Viol, ki so bili na južni tribuni, 642 organiziranih gostujočih navijačev na tribuni sever in še 200 navijačev 'supportersov' Liverpoola na zahodni tribuni.

Pijan izzival k pretepu in se nedostojno vedel do policistov

Policisti so še pred pričetkom nogometne tekme izrekli globo angleškemu državljanu in opozorilo slovenskemu državljanu, ker nista upoštevala ukazov policistov.

Zoper eno osebo bodo uvedli hitri postopek o prekršku, ker so pri njem našli in mu zasegli prepovedano drogo konopljo.

Slovenskega državljana, ki je pijan odrival varnostnika na stadionu, izzival k pretepu, se nedostojno vedel do policistov in ni upošteval njihovih zakonitih ukazov, so policisti pridržali do streznitve. Prejel bo plačilni nalog.

Želeli obračunati z gosti, materialne škode za okoli 1000 evrov

Ob 19.37 je približno 20 domačih navijačev v Slovenski ulici v Mariboru hotelo fizično obračunati s približno 30-40 gostujočimi navijači, vendar so se, ko so sprevideli premoč gostov, razbežali. Ob tem so poškodovali več stolov, miz in kozarcev gostinskega lokala v Slovenski ulici. Materialne škode je za okoli 1000 evrov.

Med tekmo je slovenski državljan prižgal baklo na južnem delu stadiona. Policisti so mu po tekmi vročili plačilni nalog in mu izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.



Po tekmi so policisti vročili plačilna naloga tudi dvema slovenskima državljanoma, ki policistom v mestu nista želela izročiti osebnega dokumenta na vpogled, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.