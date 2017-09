Drago je odšel neznano kam

Drago Špiletič (Foto: PU Ljubljana)

Policijska postaja Kočevje je bila 21. septembra v večernem času obveščena, da svojci pogrešajo 58-letnega Draga Špiletiča iz Kočevja, ki so ga nazadnje videli 20. septembra 2017. Tega dne je odšel neznano kam in se ni vrnil.



Drago je visok okoli 175 cm, srednje postave, plešast - pobrit, nazadnje je bil oblečen v žametne hlače, svetle barve, po vrhu je imel flis jopo rjavo-zeleno barve, obut pa v športne copate.



Pogrešanega do tega trenutka policisti kljub iskalni akciji še niso našli, zato naprošajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, da to sporočijo na interventno številko 113 ali njim najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kočevje, na številko 01/893-97-00.