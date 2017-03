Drevo padlo na 47-letnika, huje poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v Ljubljano

V soboto ob 9.43 so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o nesreči pri delu v gozdu pod vasjo Livek (občina Kobarid), v kateri se je huje poškodoval 47-letni delavec iz Zgornjega Posočja.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so policisti PP Bovec med drugim ugotovili, da je 47-letnik skupaj s 45-letnim sodelavcem za eno od lokalnih gospodarskih družb izvajal sečnjo lesa v gozdu med naseljema Idrsko in Livek (v kraju Pekel). Slednji je okoli 9.40 z motorno žago podiral 20 metrov visoko drevo, ki je padlo na druga že podrta drevesa, eno od njih pa je nato spodneslo oz. premaknilo v smeri omenjenega 47-letnega delavca ter ga zadelo. Delavec je padel po tleh in huje poškodovan obležal.

Celotno dogajanje je videl 45-letni sodelavec, ki je bil v času nesreče približno 30 metrov višje, in je nemudoma obvestil pristojno reševalno službo.

Na kraju nesreče so poleg policistov PP Bovec posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, reševalci GRS Tolmin. Potem ko so mu nudili zdravniško oskrbo, so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Utrpel je hude poškodbe več notranjih organov in glave.

Policisti so v zvezi z delovno nesrečo obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako tudi pristojno inšpekcijsko službo za delo.

Bovški policisti bodo v zvezi z delovno nesrečo glede na ugotovljena dejstva v zvezi z obravnavanim primerom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.