Dvakrat ujet na radar

Gorenjski prometni policisti so v torek nadaljevali z merjenjem hitrosti vožnje voznikov motornih vozil na gorenjski avtocesti.

Hitrost so policisti hkrati merili na dveh točkah, ki sta med seboj oddaljeni več kilometrov, so pojasnili na Policijski upravi Kranj. Enega voznika so policisti tako ujeli na obeh merilnikih.

Na odseku, kjer velja omejitev 130 kilometrov na uro, mu je radar nameril hitrost 167 kilometrov na uro, na odseku, kjer bi moral peljati največ 110 kilometrov na uro, pa je voznik mimo merilnika zapeljal s hitrostjo kar 195 kilometrov na uro.

Na tem odseku so gorenjski policisti ujeli še enega prehitrega voznika, saj je merilnik hitrosti pokazal hitrost vožnje kar 208 kilometrov na uro, namesto 110.

Oba voznika so ustavili, izrekli so jima globo v višini 1.200 evrov, oba sta si prisližila še po devet kazenskih točk.



Pri torkovem merjenju hitrosti so policisti sicer ugotovili preko 40 prekoračitev hitrosti vožnje.