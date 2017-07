FOTO: Eden od iztirjenih vagonov ostal zagozden pod nadvozom v Kranju 

Pet vagonov daljše daljše tovorne vlakovne kompozicije, ki je iz smeri Jesenic proti Ljubljani prevažala tovor, se je včeraj okoli 18. ure, kot smo že poročali, iztirilo pri železniški postaji v Kranju. Eden od iztirjenih vagonov pa je ostal tudi zagozden pod nadvozom ceste čez železniško progo, pojasnjujejo na Policijski upravi Kranj.

Policisti so cesto in nadvoz od križišča Iskra proti Laboram zato začasno zaprli, gasilci so ozemljili električne žice in tirnice, ker je bila poškodovana tudi električna infrastruktura, na kraju pa so kriminalisti s pristojnimi preiskovalci včeraj že začeli z ugotavljanjem razloga za iztirjenje.

Z ogledom in zbiranjem obvestil bodo nadaljevali tudi danes.

Danes, nekaj pred 9. uro, pa so cesto od križišča Iskra za železniško postajo v Kranju proti Labora znova odprli.

Poškodovanih oseb ni bilo.