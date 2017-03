Eden pijan trčil v peško, drugi v ograjo, tretji je hotel pijan čez mejo, četrti pa za volanom brez vozniškega dovoljenja

Pijan 36-letnik je na prehodu za pešce trčil v 23-letno peško ter jo hudo poškodoval. (Foto: 24ur.com)

Ponedeljek so varnostne razmere v cestnem prometu na območju Novega mesta zaznamovali vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. Kot v sporočilu za javnost navaja Alenka Drenik s PU Novo mesto, so vinjeni vozniki lani povzročili več kot 13,2 odstotka vseh prometnih nesreč, ki so se zgodile na tem območju. V nesrečah, ki so jih povzročili pijani vozniki, je umrlo šest ljudi, 17 jih je bilo hudo poškodovanih, 73 pa laže. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je znašala 1,47 grama alkohola na kilogram krvi.

Na prehodu za pešce pijan trčil v peško

Nekaj po 20. uri se je zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Nesrečo je povzročil 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Novega mesta. Zaradi prehitre vožnje mu pred prehodom za pešce ni uspelo ustaviti, zaradi česar je trčil v peško, ki je z njegove leve strani pravilno prečkala cesto. 23-letno peško je po trčenju odbilo na

prednje vetrobransko steklo in prek strehe vozila na vozišče, kjer je obležala. Hudo poškodovano so jo reševalci odpeljali v bolnišnico. Vozniku, ki so mu v litru izdihanega zraka namerili 0,90 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan na parkirišču trčil v ograjo

V noči na torek so novomeški policisti na parkirnem prostoru trgovskega centra v Novem mestu opazili voznika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom trčil v ograjo in jo poškodoval. 33-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, dobil pa obdolžilni predlog.

Vinjen brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med nadzorom prometa v Novem mestu so policisti v ponedeljek nekaj po 19. uri ustavili voznika osebnega avtomobila opel astre in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. 39-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola, policisti so mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vinjen čez mejo

Na mejni prehod Slovenska vas je v ponedeljek nekaj po 22. uri pripeljal voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholoziranosti. Alkotest je to potrdil, saj je imel 28-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Noč je prespal pri možeh v modrem, čaka pa ga tudi obdolžilni nalog.