FOTO in VIDEO: Eksplozijo plina slišali kilometre daleč, gasilci po 40 minutah s pomočjo psa uspeli rešiti stanovalko

Ob 7.49 je na Dolenčevi poti na Mlaki pri Kranju v stanovanjski hiši odjeknila eksplozija plina in povzročila, da se je del objekta ob tem porušil, je dopoldne poročala Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Kot je za 24ur.com pojasnil vodja izmene Gasilsko-reševalne službe (GRS) Kranj Tomas Felkar, se je po eksploziji porušila približno polovica enostanovanjske hiše in pod seboj pokopala eno osebo.

Kot sta v izjavi za javnost nato pojasnila vodja intervencije Andraž Šifrer iz GRS Kranj in predstavnik za stike z javnostjo Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos, so gasilci po približno 40 minutah izpod ruševin rešili sta starejšo žensko. Poškodovano so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Pri iskanju ženske izpod ruševin so z dvema psoma pomagali tudi kinologi. "Šlo je za tehnično izredno zahtevno intervencijo," je izpostavil Šifrer, saj je bila hiša po eksploziji zelo močno poškodovana. Gasilci so morali pri reševanju uporabiti tudi dvižne blazine, motorne žage in hidravlično orodje, po lociranju ujete osebe v ruševini pa so morali objekt tudi rušiti ter sproti varovati in izkopavati ujeto osebo.

Pri eksploziji so se pretrgale tudi cevi za vodo. "Voda je začela zalivati objekt in gospa je bila delno že v vodi," je dejal Šifrer in dodal, da bi se lahko v skrajnem primeru poškodovana tudi utopila.

Silovito eksplozijo čutili nekaj kilometrov stran

Eksplozija je bila po besedah gasilcev zelo silovita, čutilo se jo je namreč nekaj kilometrov okrog. "Na to kažejo tudi posledice samega razdejanja," je dodal Šifrer. Poškodovane so tudi tri sosednje hiše in avtomobili. Zagorelo na srečo ni.

Kranjski policisti so bili danes sicer obveščeni tudi o uhajanju plina v podružnični šoli OŠ Stražišče v Žabnici. Ob prihodu gasilcev je bilo 120 otrok iz šole in vrtca že evakuiranih.

Je pa bila po eksploziji na ožjem območju nesreče (v radiju 100 metrov) potrebna evakuacija. Po besedah Kosa so iz štirih sosednjih stanovanjskih hiš evakuirali sedem ljudi.

Kot je že pred tem sporočil Peter Jamnik s PU Kranj nevarnosti za zdravje ljudi v okolici ni bilo.

Višino materialne škode sicer še ugotavljajo. Kriminalisti prav tako še preiskujejo okoliščine in vzrok eksplozije.

Celotna intervencija, v kateri je sodelovalo 27 gasilcev z 12 gasilskimi vozili, je trajala približno 40 minut. Sodelovali so gasilci Javnega zavoda GRS Kranj in Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Kokrica in Britof. Nekaj časa je bila od krožišča pri gostišču Dežman do lekarne na Mlaki zaprta Golniška cesta.

Gasilci so izpod ruševin rešili eno osebo. (Foto: ZRPS - zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije)

Kranjska občina bo stanovalkama ponudila začasno bivanje v občinskem stanovanju

Poleg gasilcev in policistov so bili na kraju dogodka tudi poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj in vodja Urada za tehnične zadeve Sašo Govekar s sodelavcema, ki so si ogledali škodo in se dogovorili za pomoč stanovalcem poškodovanih hiš, so sporočili s kranjske občine.

Kranjska občina bo stanovalkama hiše, kjer je odjeknila eksplozija, po potrebi, če se ne bosta dogovorili za začasno bivanje pri sorodnikih, uredila bivanje v občinskem stanovanju. Prav tako bo naročila statično presojo delno porušenega objekta, nabavila zaščitno plastično folijo, ki jo bodo položili gasilci GRS Kranj, in za potrebe forenzične preiskave uredila dostavo bagra, ker bo potrebno dele porušene hiše odstraniti.

Če bo potrebno, bo mestna občina nudila tudi logistično podporo za preselitev osebnih in vrednejših stvari iz porušene hiše, pomagali bodo gasilci PGD Kokrica, ter organizirala hrambo predmetov. Hkrati so predstavniki civilne zaščite v stiku z zavarovalnico, da bi čim prej izvedla postopke ocene škode in bi stanovalci poškodovanih hiš v najkrajšem času lahko svoje domove popravili ter vzpostavili normalne bivalne razmere, so še sporočili s kranjske občine.

Za pomoč družini kranjsko območno združenje rdečega križa organizira humanitarno akcijo zbiranja sredstev. V ta namen je odprt transakcijski račun št. 07000-0000100776 s sklicem 01-2018 in pripisom "EKSPLOZIJA". Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo veseli vsakega nakazanega zneska.