Ena oseba še vedno v policijskem pridržanju, hišne preiskave se nadaljujejo

Koprski kriminalisti tudi danes nadaljujejo s hišnimi preiskavami. Že v sredo popoldne so v sodelovanju s policisti in kriminalisti PU Ljubljana in PU Maribor izvedli več hišnih preiskav na območju Ljubljane in Maribora. Pri tem so trem osebam odvzeli prostost. Dve osebi sta bili po opravljenih hišnih preiskavah izpuščeni, ena pa je še v policijskem pridržanju.

Hišne preiskave so bile na naslovih bivanja treh osumljencev in v poslovnih prostorih dveh gospodarskih družb, kjer so osebe zaposlene. Kriminalisti so iskali dokaze za kazniva dejanja s področja korupcije pri gospodarskem poslovanju. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

Po poročanju časnika Večer so včeraj hišne preiskave potekale na sedežu Pošte Slovenije na Slomškovem trgu v Mariboru, kar so potrdili tudi na sedežu Pošte.