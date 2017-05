FOTO in VIDEO: Enajst evakuiranih in ogromna gmotna škoda - epilog požara v Kemisu

Vzrok požara, ki je sinoči ob 19.50 zajel industrijski objekt podjetja Kemis na Vrhniki, še vedno ni znan. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) so požar najprej gasili gasilci Gasilske zveze (GZ) Vrhnika, kasneje pa še GZ Logatec, GZ Cerknica ter poklicni gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana in Kranj, ki so imeli požar ponoči že pod nadzorom, a požarna straža kraj še vedno varuje, saj se občasno pojavljajo manjši izbruhi.

Novinarska konferenca Občine Vrhnika, na kateri bodo spregovorili o podrobnostih ponedeljkovega požara v tovarni Kemis, bo ob 9. uri na Vrhniki.

Skupaj je na intervenciji sodelovalo 256 gasilcev, na zdravstveni primarni triaži 27 oseb, 24 policistov ter 5 oseb službe za podporo. Aktiviran je bil tudi celoten štab Civilne zaščite Vrhnika, so dodali na URSZR. Požar so gasilci pogasili okoli 24. ure, je sporočila Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave Ljubljana.

Dvema gasilcema, ki sta se nadihala dima, so morali nuditi zdravniško pomoč, je povedala zdravnica Vesna Homar, drugih poškodovanih pa ni bilo.

Enajst oseb so iz stanovanjskih hiš v neposredni bližini podjetja evakuirali in jih začasno namestili pri sorodnikih. Vzrok požara še ni znan, je dejal direktor podjetja Kemis Emil Nanut, nastala pa je ogromna gmotna škoda. "Višina investicije je znašala osem milijonov evrov in velik del obrata je uničen," je dodal Nanut. V času požara v podjetju na srečo ni bilo nobenega delavca, sicer bi se zgodba lahko končala tudi tragično.

Dvema gasilcema so morali nuditi zdravstveno pomoč zaradi vdihavanja dima. (Foto: Adriana Gašpar)

Podjetje Kemis se sicer ukvarja z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem ter posredovanjem različnih vrst odpadkov. Ker industrijski obrat leži blizu novih stanovanjskih sosesk na Vrhniki, so okoliške prebivalce takoj po izbruhu požara pozvali, naj ostanejo doma, zaprejo okna bivalnih objektov ter naj ne hodijo na kraj požara. V skladišču naj bi bilo okoli 1500 ton različnih vrst nevarnih odpadkov.

"Te snovi v osnovi niso tako zelo nevarne. Gre za lake, barve, zdravila, olja in podobne odpadke. Vendar je težava, če te stvari zagorijo," je včeraj pojasnil direktor Kemisa. Peter Otorepec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je prebivalcem svetoval, naj okna in vrata dodatno zatesnijo z brisačami. V zraku se tudi danes še vedno čuti močan vonj, prebivalcem odsvetujejo daljše gibanje na prostem. To ne pomeni, da ne smejo zapuščati domov, le omejijo naj večje zunanje aktivnosti, je pojasnil poveljnik štaba Civilne zaščite Vrhnika Viktor Razdrh.

Ker preiskava še vedno poteka, bo več informacij znanih v prihodnjih dneh, je povedal Emil Nanut.

Policisti in gasilci na kraju še vedno opravljajo naloge zavarovanja kraja

požara, dodaja Adlešičeva. Ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji na kraju, bodo z ogledom pričeli tudi kriminalisti Policijske uprave Ljubljana.