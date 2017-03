FOTO: Eno stanovanje uničeno, pet jih je potrebnih temeljite obnove. Krivec je moški, ki je zaspal s prižgano cigareto

Včerajšnji požar v stanovanjskem bloku na Iršičevi ulici v Celju je povzročil 34-letni podnajemnik, ki je okoli pol druge ure popoldan zaspal s prižgano cigareto, je sporočil predstavnik PU Celje Peter Pungartnik. Moškega so prijeli, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja bodo proti njemu podali kazensko ovadbo.



Stanovanje v prvem nadstropju, kjer je izbruhnil požar, je v celoti zgorelo, uničen je tudi del fasade, zaradi velike količine dima pa je po poročanju poklicne gasilske enote Celje poškodovanih še vsaj pet stanovanj. Po podatkih policije je nastalo za približno 61 tisoč evrov škode.



Zaradi močnega dima, ki se je razširil po celotnem stanovanjskem bloku, je 13 stanovalcev potrebovalo zdravniško pomoč. Reševalci so jih oskrbeli na kraju, v bolnišnico niso prepeljali nikogar.