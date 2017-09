'Facebook umor': 20- in 29-letnik sta kriva umora in nedovoljenega snemanja, obema več kot 20 let zapora

Okrožno sodišče v Krškem je danes 20- in 29-letnika spoznalo za kriva umora na grozljiv način in neupravičeno slikovno snemanje v primeru, znanem kot Facebook umor. 20-letnik je dobil enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, 29-letnik pa 20 let in 11 mesecev. Poleg tega se obema pripor podaljša do nastopa kazni.

Tožilka Mateja Roguljič je sicer danes v zaključnih besedah za vsakega zahtevala po 25 let zapora za grozljiv umor v sostorilstvu ter po eno leto zapora za nedovoljeno snemanje oziroma ustrezno enotno kazen.

Obramba 20-letnika je medtem predlagala, da se obtoženega kaznuje le za posebno hudo telesno poškodbo iz malomarnosti, češ da snemanje, ki sta ga prenašala prek Facebooka, ni bilo protipravno.

Obramba 29-letnika pa je zahtevala oprostilno sodbo, češ da mu niso dokazali, da je storilec očitanih dejanj.

Obtožnica ju je bremenila, da sta v noči na 13. februar pri Podbočju brutalno pretepla 26-letnika, se pri tem dlje izživljala in ji pri tem s poškodbami po vsem telesu povzročila hude bolečine, predvsem pa poškodbe glave in možgansko krvavitev, zaradi katere je žrtev dan pozneje tudi umrla.

Vse skupaj sta snemala s telefonom in prenašala na Facebook omrežju, za kar jima je tožilstvo očitalo tudi neupravičeno slikovno snemanje. Obtoženca sta krivdo zanikala.