Skrivna praksa zdravnice v ZDA: obrezovanje deklic. Grozi ji dosmrtna ječa

Osumljena zdravnica naj bi sporno orakso izvajala kar 12 let. (Foto: AP)

Če jo spoznajo za krivo, detroitski zdravnici Jumani Nagarwali grozi dosmrtna ječa. Nagarwala je na zaslišanju krivdo zanikala in trdila, da omenjenega postopka nikoli ni izvajala, medtem ko tožilstvo pravi, da je izvajala "grozljiva dejanja brutalnosti na najbolj ranljivih žrtvah". "Obrezovanje ženskih spolnih organov predstavlja posebno brutalno obliko nasilja nad ženskami in dekleti. To je tudi resen zvezni zločin v ZDA. Ta praksa nima mesta v sodobni družbi in tisti, ki jo izvajajo na mladoletnicah, bodo odgovarjali v skladu z zveznim zakonom," je po poročanju CNN dejal tožilec Daniel Lemisch.



Podoben primer je ZDA pretresel že leta 2006. Takrat je etiopska imigrantka, ki je s škarjami obrezala svoji hčerki, stari dve in pet let, zaradi krutosti nad otroki dobila deset let zapora.



Po oceni ameriških oblasti iz leta 2012 je sicer v državi, ki je obrezovanje deklic z zakonom prepovedala leta 1996, več kot pol milijona žensk in deklic prestalo poseg ali pa jim ta še grozi. Po svetu naj bi bilo temu podvrženo kar 200 milijonov oseb. Sporna praksa, ki pomeni mučenje in pohabljanje žensk in deklic, je sicer po podatkih Združenih narodov najbolj razširjena v Egiptu, Etiopiji in Indoneziji – v omenjenih državah živi kar polovica žrtev.