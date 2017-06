Filmska drama v Mariboru: najprej s stolom nad prijatelje, nato je zabodel dekle, v gozdu pa okradel kolesarja

V Maribor se je včeraj odvijala prava filmska grozljivka. Nekaj po 16. uri je namreč moški na dvorišču stanovanjske hiše napadel svoje znance s stolom. Ti so se pred njim ubranili s palico, eden od njih pa ga je z njo udaril. Ko so s kraja zbežali, je osumljenec stekel po ostri predmet in z njim napadel dekle ter jo poškodoval. Nadaljnji napad sta mu preprečili osebi, ki sta želeli pomagati žrtvi. Osumljenec je žrtev takrat spustil in stekel za osebama, ki sta nudili pomoč.

Poleg njiju je v bližnji gozd pobegnil tudi napadalec in med begom naletel na kolesarja. Temu je zagrozil, da naj mu izroči svoj mobilni telefon in kolo. Ker je bil osumljenec okrvavljen, v rokah pa je še vedno imel oster predmet, je kolesar spustil kolo in stekel domov. Osumljeni je njegovo kolo vzel.

Policisti so takoj po obvestilu sprožili iskanje osumljenca in ga v gozdu ob 16.53 uri izsledili, kasneje pa pridržali. Zabodeno žensko so prepeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je lahko telesno poškodovana.

Mariborski kriminalisti še vedno zbirajo obvestila o tem dejanju in opravljajo kriminalistično-tehnična opravila. Do sedaj zbrana obvestila kažejo na to, da bodo osumljenca ovadili zaradi suma storitev kaznivega dejanja poskusa umora in kaznivega dejanja ropa.