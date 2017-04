FOTO: 26-letnik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v motorista, ta umrl na kraju nesreče

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je nedeljska prometna nesreča s smrtnim izidom zgodila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo.

26-letni voznik osebnega vozila je namreč okrog 17. ure med vožnjo po glavni cesti iz smeri Fale proti Ožbaltu izven naselja Zgornji Boč izgubil oblast nad vozilom, pri tem zapeljal v desno na neutrjeno bankino, od tam pa v levo na nasprotno smerno vozišče. Nato je s sprednjim delom vozila trčil v motorno kolo, s katerim se je iz nasprotne smeri pravilno po svojem prometnem pasu pripeljal 50-letni motorist.

Pri trčenju je voznika motornega kolesa vrglo na pokrov motorja osebnega avtomobila in v vetrobransko steklo, od tam pa na brežino reke. Motorist je v prometni nesreči utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Osebno vozilo je po trčenju z motornim kolesom bočno drselo naprej v smeri vožnje in trčilo v varnostno ograjo ob levi strani vozišča, od koder ga je odbilo v desno in trčilo v betonski propust, kjer se je ustavilo. Pri tem sta voznik in sopotnica utrpela lahke telesne poškodbe.

Motorno kolo je ob trčenju odbilo nazaj v smeri proti Ožboltu, kjer je obstalo v obcestnem jarku in zagorelo.

Vozniku osebnega avtomobila je alkotest pokazal 0,36 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku. Zoper 26-letnika bo podana kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa pa mu bo izdan še plačilni nalog.

Materialna škoda na vozilih in prometni opremi po nestrokovni oceni znaša približno 16.000 eur, je sporočila Anita Kovačič Čelofiga s PU Maribor.

Prometno nesrečo je zakrivil 26-letnik. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

Peta smrtna žrtev na naših cestah

V letu 2017 je to peta smrtna žrtev na cestah na območju Policijske uprave Maribor, lani jih je bilo šest, in druga med motoristi.

Policija poziva vse voznike, naj vozijo previdno in upoštevajo prometne predpise.