FOTO: 59-letnika v Izoli obglavil njegov sin, vzrok smrti še ni potrjen

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

(Foto: POP TV)

Izolo je včeraj popoldne pretresel krvav zločin. Kot je potrdil predstavnik PU Koper Dimitrij Marušič, je bila policija o dogodku obveščena okoli 17. ure. 30-letni sin je pretepel in obglavil svojega 59-letnega očeta. Neuradno naj bi se nad njim znesel tudi s kladivom. Sosedje so nekaj trenutkov za tem videli okrvavljenega moškega, nato so ga policisti na kraju dogodka tudi prijeli.

(Foto: Jaka Vran)

Kot je danes sporočil Marušič, je preiskava še vedno v teku. Kljub temu, da je potrjeno, da je bil 59-letnik obglavljen, vzrok smrti še ni znan.

Neuradno: storilec je bil duševni bolnik

Okoliški prebivalci so za 24UR povedali, da so videli znanega mlajšega moškega, ki je po ulici hodil ves okrvavljen. Neuradno naj bi imel v preteklosti psihične težave, nedolgo nazaj naj bi bil zaradi teh tudi prisilno hospitaliziran. “Miren je bil, miren. Poznala sem ga že, ko je bil še čisto majhen,” je dejala ena od sosed.