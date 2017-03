FOTO: Gasilci pred ognjenimi zublji reševali ujeto govedo

(Foto: PGD Kokrica)

Zjutraj okoli 4. ure je zagorelo večje gospodarsko poslopje ob Škofjeloški cesti v Stražišču pri Kranju. Gasilci so ogenj že pogasili, zaradi požara pa je bila cesta nekaj časa zaprta, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Iz objekta so rešili več telet, eno kravo je moral dežurni veterinar usmrtiti.

Gre za samostojen objekt v velikosti približno 15 krat 40 metrov. Ogenj se ni razširil na sosednje stavbe, prav tako naj ne bi bil nihče poškodovan, je pa nastala gmotna škoda. Zaradi varnosti bo treba objekt delno porušiti.

Ogled kraja in ugotavljanje vzrokov za požar se bodo začeli, ko bodo zaključene aktivnosti gasilskih služb, napovedujejo na policiji.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so požar gasili gasilci iz Kranja, Bitenj, Stražišča, Žabnice, Kokrice, Primskovega in Brega ob Savi.