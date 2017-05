FOTO in VIDEO: Zunanje aktivnosti so omejene, potok v bližini Kemisa nekoliko onesnažen

Vzrok požara, ki je sinoči ob 19.50 zajel industrijski objekt podjetja Kemis na Vrhniki, še vedno ni znan. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) so požar najprej gasili gasilci Gasilske zveze (GZ) Vrhnika, kasneje pa še GZ Logatec, GZ Cerknica ter poklicni gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana in Kranj, ki so imeli požar ponoči že pod nadzorom, a požarna straža kraj še vedno varuje, saj se občasno pojavljajo manjši izbruhi.

Skupaj je na intervenciji sodelovalo 256 gasilcev, na zdravstveni primarni triaži 27 oseb, 24 policistov ter 5 oseb službe za podporo. Aktiviran je bil tudi celoten štab Civilne zaščite Vrhnika, so dodali na URSZR. Požar so gasilci pogasili okoli 24. ure, je sporočila Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave Ljubljana.

Dvema gasilcema, ki sta se nadihala dima, so morali nuditi zdravniško pomoč, je povedala zdravnica Vesna Homar, drugih poškodovanih pa ni bilo.

Enajst oseb so iz stanovanjskih hiš v neposredni bližini podjetja evakuirali in jih začasno namestili pri sorodnikih. Vzrok požara še ni znan, je dejal direktor podjetja Kemis Emil Nanut, nastala pa je ogromna gmotna škoda. "Višina investicije je znašala osem milijonov evrov in velik del obrata je uničen," je dodal Nanut. V času požara v podjetju na srečo ni bilo nobenega delavca, sicer bi se zgodba lahko končala tudi tragično.

(Foto: Damjan Žibert)

Na tiskovni konferenci je Viktor Razdrh, poveljnik štaba Civilne zaščite Vrhnika, pojasnil, da so se takoj zbrali. Na podlagi podatkov o smeri vetra, kar je bilo v tistem trenutku najbolj bistveno, so preko medijev obvestili občane o ustreznih ukrepih. Skrb za morebitne poškodbe nam je bila zelo pomembna, požar je bil ob prihodu že razvit, mesto intervencije je bilo zelo zahtevno, tako da so tudi takoj obvestili zdravniške službe. Dars je bil takoj obveščen, da se dim širi tudi na avtocesto, a v prometu ni bilo večjih težav.

Na kraj dogodka je zjutraj prispela tudi državna enota Elme in pričela z zbiranjem vzorcev na območju. Podatke potrebujemo zaradi nadaljnjih ukrepov, kako je ogrožena okolica, predvsem voda v bližini. Prvi rezultati v potoku kažejo manjše onesnaženje in prisotnost nekaterih kemikalij. V širši okolici je še vedno čutiti dim, a širših posledic naj ne bi bilo.

Špela Rot, predstavnica štaba za Nujno medicinsko pomoč ZD Vrhnika, je dejala, da so takoj aktivirali več ekip, tudi iz UKC Ljubljana ter prikolico za množične nesreče, pa tudi enoto za dekontaminacijo iz Kranja. Vzpostavili smo varovano območje in triažo. Pregledanih je bilo 39 gasilcev, oskrbeli in prepeljali na varno smo še 73 gasilcev. Eden od gasilcev je še v zdravniški oskrbi, šlo je za zastrupitev z ogljikovim monoksidom, a ne gre za težje poškodbe.

Vrhniškim gasilcem so se pridružili logaški, cerkniški, brezoviški gasilci, poklicni in prostovoljni gasilci iz Ljubljane ter takoj začeli z obsežnim gašenjem. Poskušali smo predvsem zavarovati rezervoarje z nevarnimi tekočinami. Požar je bila ves čas pod kontrolo. Ko smo požar lokalizirali, so se pojavljala še posamezna pogorišča, tudi te smo počasi pogasili. Vsega skupaj je na intervenciji sodelovalo 332 oseb, na požarni straži je ostalo 45 gasilcev, še vedno so prisotni na kraju dogodka.

Zaradi velikih količin vnetljivih snovi je bilo gašenje izredno zahtevno, prihajalo je do eksplozij posod, vse skupaj je bilo tvegano, je povedal Boštjan Turk, vodja intervencije. Po koncu so pregledali vse gasilce in jim očistili obleke, na katerih so bile strupene snovi. "Na intervenciji smo porabili več kot 950 kubičnih metrov vode ter 700 litrov tekočine za dekontaminacijo," je povedal Turk. Med samim gašenjem so pregledali, kaj uhaja v jaške, zato do večjega razlitja v Ljubljanico ni prišlo.

Kaj je sploh gorelo?

Direktor Kemisa Emil Nanut je dejal, da podjetje zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev in industrije. Za končno odstranitev odpadkov je v Sloveniji malo možnosti, zato jih pripravljajo za sežig v tujini, z njimi pa delajo tako, da čim bolj izkoristijo njihove lastnosti. Embalaže nevarnih snovi, olja, odpadne barve, zdravila, baterije, sijalke, spreji, laki, barve, vse stvari, ki jih uporabljamo doma, a v veliko večjih obsegih, vse to skladiščijo v Kemisu. Požar se je začel na oddelku s trdnimi odpadki (zdravila, embalaže nevarnih snovi, itd.). Polizdelki in surovine, neprimerni za uporabo, dobivajo iz slovenskih podjetij s področja kemije itd.

Visokotoksičnih odpadkov praktično nimamo, je dejal Nanut. Zbiramo tudi laboratorijske kemikalije, da. "A te so posebej shranjene, imamo posebna izvozna dovoljenja, da lahko gredo na končno uporabo v tujino," je razložil.

Kaj je šlo v vodo in kaj v zrak? Tu ni bistvene razlike med požarom izdelkov in odpadkov, je odgovoril Nanut. "Zadnji del objekta je močno poškodovan, sprednji malce manj. Ugotoviti bomo morali, kaj je od končne konstrukcije še uporabno. Prve ocene škode ne moremo podati, saj ogled še poteka, na kraju so še gasilci, ki skrbijo za lokalna požarišča."

Pogorišče na Vrhniki. (Foto: Damjan Žibert)

n

Kakšne bodo posledice za okolje?

Težko je reči, da ne bo posledic, a upamo, da bodo minimalne. Mi bomo poskrbeli, da bomo pospravili in vrnili vse v prvotno stanje. Konkurenca mi je ponudila pomoč, tako da bomo delo sedaj vodili v okrnjenem obsegu, s pomočjo poslovnih partnerjev in konkurentov, je razložil Emil Nanut.

Peter Rodič iz štaba CZ Vrhnika je pojasnil, da še poteka ugotavljanje, kaj vse je šlo v okolje. V bližnji potok, ki se izliva v Ljubljanico, je steklo nekaj snovi. V Ljubljanici so bile te vrednosti že nižje, sprejemljive. Več bo znanega tekom dneva.

Preventivno izvajamo obveščanja občanov, naj se ne izpostavljajo ozračju, a po dosedanjih podatkih nismo zabeležili nobenega primera težav z dihanjem ali čim podobnim. Navodila občanom tekom današnjega dneva so objavljena sproti - posebnih za zdaj tako ali tako ni, zgolj to, naj se pretirano ne izpostavljajo ozračju. Proizvodnja nekaterih podjetij, ki so v bližini, je ustavljena, pouk na šolah pa poteka normalno. Med današnjo sanacijo morda lahko pride do sprejemljivih razmer, a razen neprijetnega vonja naj ne bi bilo nikakršnih drugih težav.

Kar se tiče podobne katastrofe, je Rodič pojasnil, da je šlo za dokaj klasičen požar, a je bila izpostavljena bistveno večja količina vnetljivih snovi. Dobro je, da se je v podjetju izvajalo redno letno izobraževanje, zato smo bili gasilci pripravljeni na to, kaj nas čaka, je še dodal.

Zbiranje, predelava in odstranjevanje odpadkov

Podjetje Kemis se sicer ukvarja z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem ter posredovanjem različnih vrst odpadkov. Ker industrijski obrat leži blizu novih stanovanjskih sosesk na Vrhniki, so okoliške prebivalce takoj po izbruhu požara pozvali, naj ostanejo doma, zaprejo okna bivalnih objektov ter naj ne hodijo na kraj požara. V skladišču naj bi bilo okoli 1500 ton različnih vrst nevarnih odpadkov.

"Te snovi v osnovi niso tako zelo nevarne. Gre za lake, barve, zdravila, olja in podobne odpadke. Vendar je težava, če te stvari zagorijo," je včeraj pojasnil direktor Kemisa. Peter Otorepec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je prebivalcem svetoval, naj okna in vrata dodatno zatesnijo z brisačami. V zraku se tudi danes še vedno čuti močan vonj, prebivalcem odsvetujejo daljše gibanje na prostem. To ne pomeni, da ne smejo zapuščati domov, le omejijo naj večje zunanje aktivnosti, je pojasnil poveljnik štaba Civilne zaščite Vrhnika Viktor Razdrh. Šole in vrtci bodo delovali nemoteno, a z omejenimi aktivnostmi zunaj. Voda je pitna, prekuhavanje pa priporočajo za podtalnice in vodnjake. Prebivalcem tudi svetujejo, naj povrtnine pred uporabo operejo.

Ker preiskava še vedno poteka, bo več informacij znanih v prihodnjih dneh, je povedal Emil Nanut. Lastniki in zaposleni računajo, da bodo zadevo sanirali, zato upajo, da bodo podjetje ponovno postavili na noge z znanjem in voljo, ki sta že v preteklosti uspela rešiti podjetje, ki ima sicer 43 zaposlenih.

Policisti in gasilci na kraju še vedno opravljajo naloge zavarovanja kraja

požara, dodaja Adlešičeva. Ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji na kraju, bodo z ogledom pričeli tudi kriminalisti Policijske uprave Ljubljana.