FOTO in VIDEO: Tovornjak trčil v kolono vozil, prebil zaščitno ograjo in obvisel z nadvoza na Dolgem mostu. Voznik na kraju nesreče umrl

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Danes okoli 18.30 ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o prometni nesreči s poškodbami na avtocesti pri Brezovici.



Po do sedaj zbranih obvestilih naj bi voznik tovornega vozila vozil po

avtocesti iz smeri Brezovice proti Kozarjem. Na nadvozu čez Tržaško cesto

naj bi dohitel počasi premikajočo kolono vozil (zaradi zgostitve prometa) ter kljub zaviranju trčil v zadnji del osebnega vozila v koloni pred seboj. Po tem je izgubil oblast nad vozilom, ki se je prevrnilo ter zdrselo iz vozišča. Pri drsenju je vozilo prebilo varovalno ograjo in obstalo na brežini, je sporočila Maja Adlešič Ciperle s PU Ljubljana.





Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani zaprt vozni pas, zaprt je tudi uvoz Brezovica proti Ljubljani. Nastal je približno sedem kilometrov dolg zastoj, pot se podaljša za eno uro.

Voznik tovornega vozila je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je umrl

na kraju prometne nesreče, voznik osebnega avtomobila, ki je bilo prav tako udeleženo v nesreči, pa je nepoškodovan.

Zaprt vozni pas, nastajajo zastoji

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani zaprt vozni pas, zaprt je tudi uvoz Brezovica proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na Tržaški cesti.

Na avtocesti je nastal približno 7-kilometrski zastoj, piše na spletni strani prometno-informacijskega centra. Pot se podaljša za približno eno uro, svetujejo, da vozniki uporabijo lokalno cesto Vrhnika-Vič.

Voznikom, ki vozijo v nasprotni smeri priporočajo, naj si ne ogledujejo prometne nesreče, saj s tem povzročajo zastoje. Opozarjajo jih, da morajo med ustavljenima kolonama pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.