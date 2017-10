FOTO in VIDEO: Maščevanje in ljubosumje: osumljenec naj bi ubil novega prijatelja bivše žene

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Maščevanje in ljubosumje naj bi gnalo osumljenca, da je v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune v Mariboru ustavil svoj avtomobil, izstopil, pristopil k drugemu vozilu in začel streljati.

Več podrobnosti o dogajanju bo danes posredovala tudi mariborska policija. Novinarsko konferenco bomo ob 13.30 v živo prenašali tudi na naši spletni strani.

Ubil je sopotnika v napadenemu vozilu, voznik je bil poškodovan, sopotnik na zadnjem sedežu pa jo je odnesel brez poškodb. Vsaj en naboj pa naj bi zadel tudi neko drugo, z dogodkom nepovezano vozilo.

Po neuradnih podatkih naj bi moški izstrelil več kot 30 nabojev, spraznil naj bi dva do tri nabojnike.

Po besedah nekaterih prič, naj bi osumljenec z avtomobilom pripeljal ob bok napadenega avta, udaril po steklu in začel streljati. Šele potem naj bi vozilo ustavil. Ob koncu naj bi več strelov tudi izstrelil v zrak, so povedali očividci.

Storilec je po dejanju mirno počakal policiste in se jim predal.

Osumljenec naj bi bil stari znanec policije, pri katerem so maja lani že posredovali zaradi nasilja v družini, pri tem pa so našli in zasegli še več kosov orožja.

Večer poroča, da naj bi bila glavna tarča strelca sicer njegova bivša žena, ki naj bi ga lani tudi prijavila zaradi nasilja in nato sprožila ločitveni postopek. Želje po maščevanju po navedbah mariborskega časnika osumljenec naj ne bi skrival.

Strelec naj bi policiji dejanje po poročanju Večera brez slabe vesti priznal in jim celo povedal, da naj bi umor načrtoval že dolgo. Obžaloval naj bi, da njegove bivše žene ni bilo v avtomobilu. Njegova žrtev naj bi bil moški, ki je zdaj prijateljeval z njegovo bivšo, še navaja Večer.

Večer nadaljuje, da je bilo osumljencu žal, da je ranil voznika, sopotniku na zadnjem sedežu pa naj bi dejal, naj se ne boji, češ, da mu noče nič žalega.